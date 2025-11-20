В Рязани прогремели взрывы во время атаки дронов на НПЗ

Атака в Рязани.

В Рязани ночью зафиксирована атака дронов, которую местные жители связывают с ударом по местному нефтеперерабатывающему заводу. По данным российских Telegram-каналов, в городе прогремело более десяти взрывов.



Отмечается, что Рязанский НПЗ подвергся повторной атаке. Масштаб повреждений пока неизвестен. Губернатор области подтвердил падение «обломков БПЛА» на территории промышленного предприятия, однако его название не уточнил.



В это же время губернатор Курской области сообщил об атаке дронов на несколько энергетических подстанций, что привело к локальным отключениям электроэнергии в регионе.

Предварительно были атакованы подстанции на Курщине, в Глушковском, Рыльском и Кореновском районах.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»