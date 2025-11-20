В Пермском крае произошел пожар и взрыв газовых цистерн на железной дороге

На железной дороге в Пермском крае произошёл крупный пожар, сопровождавшийся взрывом цистерн с газом, сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.



По данным российских источников, возгорание возникло на составе, перевозившем сжиженный газ, после чего последовал мощный взрыв.



На место инцидента были направлены пожарные расчёты и аварийные службы. Из близлежащих районов проводится эвакуация людей. Информация о пострадавших уточняется.

В Прикамье взорвался грузовой поезд



На перегоне «Шамары-Кордон» в составе грузового поезда загорелись три цистерны с газовым конденсатом.



СК начал проверку. Не исключена диверсия.



pic.twitter.com/11vNViRZDW — Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ (@perm36_6) November 19, 2025



Причины возгорания и обстоятельства происшествия пока официально не озвучены. Специалисты рассматривают несколько версий, включая техническую неисправность и нарушение правил перевозки опасных грузов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»