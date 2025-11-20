В Пермском крае произошел пожар и взрыв газовых цистерн на железной дороге

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
20 ноября 2025, 08:58

На железной дороге в Пермском крае произошёл крупный пожар, сопровождавшийся взрывом цистерн с газом, сообщил в Telegram руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко.

По данным российских источников, возгорание возникло на составе, перевозившем сжиженный газ, после чего последовал мощный взрыв.

На место инцидента были направлены пожарные расчёты и аварийные службы. Из близлежащих районов проводится эвакуация людей. Информация о пострадавших уточняется.


Причины возгорания и обстоятельства происшествия пока официально не озвучены. Специалисты рассматривают несколько версий, включая техническую неисправность и нарушение правил перевозки опасных грузов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

