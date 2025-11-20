Российские военные, которых командиры избили, пытаясь остановить наркозависимость в подразделении. Создано с помощью ИИ.

Наркозависимость парализовала мотострелковый полк ВС РФ на Запорожском направлении. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



Агенты «АТЕШ» из 70-го мотострелкового полка ВС РФ сообщают, что личный состав подразделения захлестнула волна наркотической зависимости.



Распространение наркотиков достигло масштабов, которые командование полка не в силах преодолеть. В попытках «решить» проблему офицерам дана жёсткая установка — «бить до полусмерти». Командиры избивают солдат за употребление, но это бесполезно и лишь усугубляет ситуацию, не устраняя корень проблемы.



В полку уже зафиксированы смертельные случаи, связанные с употреблением наркотиков, а родственники регулярно жалуются на происходящее. Однако руководство полка демонстрирует полное равнодушие и не принимает конструктивных мер, выбирая насилие вместо лечения и изоляции военнослужащих.



«"АТЕШ" обращается к военнослужащим: ваше командование неспособно обеспечить порядок и безопасность даже внутри ваших рядов. Не ждите, пока вас коснётся доза, побои или безумный приказ!» — говорится в движении сопротивления оккупации.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»