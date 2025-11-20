Каллас: участие Киева и Европы обязательно для любого мирного плана

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Скриншот

Верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что участие Киева и европейских стран является обязательным условием для любого плана мирного урегулирования на Украине, пишет издание AFР.

Это заявление прозвучало на фоне продвижения США нового предложения, которое, по оценкам экспертов, во многом повторяет требования России. «Чтобы любой план сработал, в нем должны участвовать украинцы и европейцы», — заявила Каллас журналистам в Брюсселе.

Она также отметила, что в конфликте есть четкая сторона агрессора и сторона жертвы. «Мы должны понимать, что в этой войне есть один агрессор и одна жертва. Поэтому мы не слышим ни о каких уступках с российской стороны», — подчеркнула комиссар.



Ее слова подчеркивают позицию ЕС о необходимости активного вовлечения европейских стран в любые дипломатические усилия и исключении компромиссов с агрессором.

Ранее мы писали, что что команда президента США Дональда Трампа вела переговоры с Москвой в закрытом формате — без участия Украины и стран ЕС.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»