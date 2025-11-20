Некоторые депутаты фракции «Слуга народа» фактически признали, что государственная стабильность оказалась под угрозой, а Президент, Верховная Рада и Кабинет Министров действуют за пределами Конституции».

Об этом заявил народный депутат Николай Княжицкий, подчеркнув, что «в условиях войны и череды коррупционных скандалов подобная ситуация несет прямую угрозу существованию государства».

На фоне нарастающего кризиса власти депутаты призвали сформировать «правительство национального единства» и объединить ответственных парламентариев всех фракций, чтобы сохранить демократичность государственного управления, устойчивость страны и международную поддержку Украины.

Ранее мы писали, что в Белом доме считают, что украинское руководство — под давлением сразу нескольких факторов — от внутренних коррупционных скандалов до продвижения российских войск на ряде участков фронта.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»