СБУ задержала информаторку ГРУ, корректировавшую удары по Лиману
20 ноября 2025, 12:52

СБУ задержала в Донецкой области информаторку российской военной разведки (ГРУ), которая корректировала удары по Лиману. Женщина, 50-летняя местная жительница, работала на врага с целью сбора данных о позициях ВСУ, по которым оккупанты наносили удары тяжелыми авиабомбами, артиллерией и ударными дронами.

По данным следствия, злоумышленница начала сотрудничать с россиянами после того, как предложила им помощь в одном из Telegram-каналов.

Она отслеживала расположение подразделений украинских войск, отмечала укрепрайоны и запасные командные пункты на картах, а также выведывала «нужную» информацию у посетителей магазина. Все сведения отправляла знакомому, который уехал в РФ и работал на российские спецслужбы.

СБУ задокументировала деятельность информаторки и задержала её возле места работы. При обыске был изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении женщине по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения). Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Места
Лиман
Прочее
корректировщица ГРУ Информаторы РФ
Организации
СБУ Донецкая областная прокуратура

