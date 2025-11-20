СБУ задержала информаторку ГРУ, корректировавшую удары по Лиману

Фото: СБУ

СБУ задержала в Донецкой области информаторку российской военной разведки (ГРУ), которая корректировала удары по Лиману. Женщина, 50-летняя местная жительница, работала на врага с целью сбора данных о позициях ВСУ, по которым оккупанты наносили удары тяжелыми авиабомбами, артиллерией и ударными дронами.



По данным следствия, злоумышленница начала сотрудничать с россиянами после того, как предложила им помощь в одном из Telegram-каналов.



Она отслеживала расположение подразделений украинских войск, отмечала укрепрайоны и запасные командные пункты на картах, а также выведывала «нужную» информацию у посетителей магазина. Все сведения отправляла знакомому, который уехал в РФ и работал на российские спецслужбы.



СБУ задокументировала деятельность информаторки и задержала её возле места работы. При обыске был изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Донецкая областная прокуратура сообщила о подозрении женщине по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ в условиях военного положения). Подозреваемая находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»