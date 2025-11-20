Армия РФ оккупировала Веселое под Гуляйполем

Платформа DeepState обновила карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. По данным аналитиков, российские войска сумели продвинуться сразу на нескольких направлениях.



В Запорожской области армия РФ заняла населенный пункт Веселое, что под Гуляйполем. Кроме того, отмечено продвижение вблизи Затишья — в нескольких сотнях метров, но достаточно, чтобы изменить тактическую картину на участке.

Скриншот: DeepState

На Харьковском направлении аналитики также зафиксировали продвижение российских подразделений примерно в пяти километрах от Боровской Андреевки, что, по словам специалистов, может свидетельствовать о попытке давления на ближайшие опорные точки обороны.

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Враг оккупировал Веселое, а также продвинулся вблизи Затишья и Боровской Андреевки», — написали аналитики DeepState.

Ранее мы писали, что основной удар россияне направляют в сторону Гуляйполя — одновременно с севера и востока, пытаясь зайти в тыл украинских позиций.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»