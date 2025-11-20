В Украину вернули 1000 тел военнослужащих

Репатриация 1000 павших украинских военнослужащих. Фото: Координационный штаб

Сегодня в Украине провели масштабные репатриационные мероприятия — в страну передано 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время начнется комплексная экспертиза. «Следователи правоохранительных органов совместно со специалистами экспертных учреждений МВД проведут все необходимые исследования и процедуру идентификации репатриированных тел», — уточнили в штабе.

Отмечается, что передача останков стала возможной благодаря скоординированной работе целого ряда структур. В репатриации участвовали сотрудники Координационного штаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, представители Вооруженных сил, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, а также Секретариата Уполномоченного по делам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и спасатели ГСЧС.

«Это сложная и многокомпонентная процедура, которая требует максимально точного взаимодействия всех служб», — отметили участники процесса.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»