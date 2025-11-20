Гетманцев сообщил о более чем 1 млрд грн потерь из-за «теневого» кофе

Бариста Мария из поврежденной от падения российской ракеты киевской кофейни.

Украинский бюджет ежегодно недополучает более 1 млрд грн из-за теневого рынка кофе. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По его словам, схемы продажи нелегального кофе за наличные охватывают как рынки, так и крупные ритейл-сети, оформленные на отдельных ФЛП.



Проблемы начинаются на этапе импорта: каждая третья тонна кофе попадает в страну контрабандой — под видом цикория или вовсе без декларирования. Среди лидеров по таким поставкам Гетманцев назвал Киевскую и Львовскую таможни.



Серьёзным риском остаётся оплата труда. Средняя зарплата в отрасли составляет 12,9 тыс. грн, тогда как рыночная, по данным Work.ua, — около 22 тыс. грн, а в Киеве — 26 500 грн.

Средняя зарплата бариста в Киеве в ноябре 2025 года составляет 26 500 грн — данные Work.ua.

При этом 89% работодателей платят ниже рыночного уровня, а у более чем 18% предприятий средняя зарплата даже не достигает минимальной.



Отрасль показывает слабые налоговые показатели: за 9 месяцев 2025 года уровень уплаты НДС вырос до 1,45%, но остаётся ниже уровня 2023 года; налог на прибыль снизился до 0,85%.







Гетманцев заявил, что значительная часть рынка работает в тени, и призвал Бюро экономической безопасности и Государственную налоговую службу принять неотложные меры для детенизации отрасли.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»