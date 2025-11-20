Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам

Михаил Кушаков, руководил депортацией украинских детей в РФ

Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении бывшему так называемому «министру образования и науки ДНР» Михаилу Кушакову и четырем его сообщникам, причастным к депортации 367 украинских детей в Россию, говорится на сайте ведомства.



Игорь Лызов — руководитель так называемой «администрации Амвросиевского района»;

Оксана Плотницкая — директор захваченной «Амвросиевской школы-интерната № 4»;

Лилия Билык (Доскина) — заместитель директора того же интерната;

Ирина Шетель — руководитель «Углегорской специальной школы-интерната № 6».



По данным дела, 19 февраля 2022 года группа по указанию Кремля незаконно вывезла 223 воспитанника Амвросиевской школы-интерната № 4 и еще 11 детей из Докучаевской специальной школы-интерната № 27 в Курскую область РФ.

В тот же день коллаборанты депортировали еще 130 украинских детей в Ростовскую область — на этот раз воспитанников захваченной «Углегорской специальной школы-интерната № 6».

Через месяц, 15 марта 2022 года, они продолжили реализацию задуманного — еще трое детей из Амвросиевской школы-интерната № 4 были вывезены в Курскую область.

Следователи установили: при содействии представителей страны-агрессора 159 украинских детей из упомянутых интернатов передали под опеку российским семьям, и сегодня они продолжают находиться на территории РФ.

По словам СБУ, это является нарушением ст. 49 Женевской конвенции, которая запрещает любую форму депортации или насильственного переселения защищенных лиц с оккупированной территории. На основании собранных доказательств всем пяти фигурантам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — «военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц».



Поскольку подозреваемые продолжают скрываться на временно оккупированной территории, СБУ проводит комплекс мероприятий, направленных на привлечение их к ответственности.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»