Спасатели нашли попугая под завалами обстрелянной многоэтажки в Тернополе

Спасатели достали попугая из-под завалов многоэтажки в Тернополе.

В Тернополе спасатели нашли живого попугая среди руин одной из многоэтажек, разрушенной российским ракетным ударом. Видео обнаружения птицы опубликовала пресс-служба ГСЧС.







«Маленький, яркий пернатый в холодной бездне разрушения. Кто-то заботился о нём, был его семьёй, кто-то, возможно, шептал ему ласковые слова перед тем, как мир раскололся пополам... В такие моменты остро понимаешь, насколько хрупко наше настоящее и насколько жестока эта война. Но жизнь всегда находит щель, чтобы уцелеть. Держимся!», — говорится в сообщении спасателей.



Утром городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что известно о 26 погибших, среди них трое детей. Почти сто человек получили ранения.



Напомним, 19 ноября 2025 года российские крылатые ракеты Х-101 попали в несколько многоквартирных домов в Тернополе, вызвав масштабные разрушения и жертвы.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»