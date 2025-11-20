Польша закрывает последнее консульство РФ

Российское консульство в Гданьске. Фото: rmf24

Польша официально объявила о прекращении работы последнего российского консульства на своей территории. Речь идет о дипломатической миссии в Гданьске, которая, согласно распоряжению, должна завершить деятельность до полуночи 23 декабря, а ее сотрудники обязаны покинуть страну в строго установленные сроки.



По данным RMF24, этот шаг стал прямым следствием приказа министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он отозвал согласие на дальнейшее функционирование консульства, а соответствующая нота уже была передана Москве. В документе подчеркивается, что дальнейшее присутствие дипмиссии «несовместимо с интересами безопасности» Польши.



Источник из дипломатических кругов сообщил журналистам, что решение принималось «на фоне системного ухудшения двусторонних отношений». Один из собеседников издания отметил: «Гданьское консульство оставалось последним элементом российской инфраструктуры такого уровня. Его закрытие — это сигнал, который невозможно трактовать двусмысленно».



После ликвидации гданьской миссии в стране продолжит работать только посольство РФ в Варшаве. Однако польские власти пока не уточняют, последуют ли дальнейшие шаги в отношении российского дипломатического присутствия.

Варшава подчеркивает, что решение является частью более широкой политики усиления безопасности и реакции на действия России в регионе. Официальные комментарии относительно возможных новых ограничений остаются сдержанными.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»