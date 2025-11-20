Украина узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сегодня, 20 ноября, в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.



Сборная Украины попала во вторую корзину — Путь B. В полуфинале команда сыграет со Швецией, а в случае победы встретится в финале с победителем пары Польша — Албания.

Полуфинальные матчи пройдут 26 марта 2026 года, а финалы — 31 марта. Право принимать матч будет определено дополнительной жеребьевкой.



Напомним, что Украина вышла в плей-офф, переиграв Исландию 2:0 в заключительном матче группового этапа.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»