«Шахеды» атаковали Славянск и Краматорск: в городах повреждены дома, есть раненый

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

Вечером 19 ноября российские войска ударили по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Для атаки оккупанты использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Повреждены 15 частных домов и два автомобиля. В результате удара ранения получил мужчина. Его госпитализировали.



Начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что 20 ноября в 01:30 армия РФ атаковала частный сектор города Краматорск на Донетчине.



Захватчики для удара использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Повреждены пять частных домов, магазин и нежилое здание. Без пострадавших.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко