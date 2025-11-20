Минобороны закупило 250 000 пар зимних перчаток для военных

Министерство обороны Украины закупило и обеспечило поставку в воинские части 250 000 пар зимних перчаток. Большинство — цвета Olive green, часть — Black.



Все объёмы уже доставлены в воинские части, что закрывает 100% потребности на 2025 год.



Перчатки изготовлены из тёплого флиса с анти-пилинговым покрытием и имеют мягкую подкладку из шерсти и акрила, которая хорошо сохраняет тепло и обеспечивает комфорт при ношении. Ладонь усилена натуральной замшей для повышенной износостойкости и лучшего сцепления.



Для удобной фиксации на руке на запястье и манжете встроены эластичные ленты, а внизу манжеты есть петля для крепления к снаряжению.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»