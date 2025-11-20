Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Британские ПВО Terrahawk Paladin прибыли в украинскую армию
20 ноября 2025, 16:30

Британские ПВО Terrahawk Paladin прибыли в украинскую армию

Британские ПВО Terrahawk Paladin прибыли в украинскую армию

ВС Украины начали использовать британские ЗРК Terrahawk Paladin. В 156-м зенитном ракетном полку Воздушных Сил Украины появились новые британские установки Terrahawk Paladin. Соответствующее фото опубликовал пользователь Jeff2146 на своей странице в X.

«Установка построена на шасси MAN HX, но при необходимости может быть разгружена и работать отдельно», — отмечает автор фото. Видно, что радар оборудован дополнительной защитой с помощью специальных экранов.

Terrahawk Paladin оснащены 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II, однако, по заказу, может быть установлено и 40-мм орудие. Система включает сенсоры и радар с круговым обзором, что позволяет «обнаруживать, отслеживать и поражать воздушные, наземные и морские цели на короткой дистанции».

Разработка системы принадлежит компании MSI Defence Systems, а поставка в Украину была анонсирована в октябре 2023 года в рамках британской военной помощи. Точное количество переданных комплексов не разглашалось.

Отмечается, что Украина получила все четыре системы ПВО Skynex, оплаченные Германией, производства компании Rheinmetall.

Ранее мы писали, что Швеция готовится продать Украине крупную партию истребителей JAS 39 Gripen E.

Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса» 

ТЕГИ

Прочее
ЗРК военная помощь Украине
Места
Украина-Великобритания
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
13:53
Насосы остановились: в оккупированном Донецке воды нет даже по графику
10:44
Точечные удары по инфраструктуре оккупированного Донбасса: захватчики подтвердили масштаб урона
все новости
19:02
Отключения света в Украине. Как будут действовать графики 21 ноября
18:22
В ВСУ и ГВА ответили, есть ли сейчас российские войска в Северске: ранее журналист Bild заявил о прорыве обороны
17:28
ВСУ ночью ударили по сосредоточению российской армии в оккупированной Донецкой области
17:11
Армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области: объекты повреждены
16:56
Российский дрон ударил по Краматорской громаде: ранена женщина
16:50
Генералы США прибыли в Киев: Зеленскому предлагают «мирный план»
16:30
Британские ПВО Terrahawk Paladin прибыли в украинскую армию
16:05
«Шахеды» атаковали Славянск и Краматорск: в городах повреждены дома, есть раненый
16:03
Минобороны закупило 250 000 пар зимних перчаток для военных
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
15:05
Украина узнала соперников в плей-офф отбора на ЧМ-2026
14:45
Польша закрывает последнее консульство РФ
14:14
Спасатели нашли попугая под завалами обстрелянной многоэтажки в Тернополе
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
13:40
Гетманцев сообщил о более чем 1 млрд грн потерь из-за «теневого» кофе
13:23
В Украину вернули 1000 тел военнослужащих
12:55
Армия РФ оккупировала Веселое под Гуляйполем
12:52
СБУ задержала информаторку ГРУ, корректировавшую удары по Лиману
12:12
Кризис власти: звучит призыв создать правительство национального единства
все новости
ВИДЕО
Спасатели достали попугая из-под завалов многоэтажки в Тернополе. Спасатели нашли попугая под завалами обстрелянной многоэтажки в Тернополе
20 ноября, 14:14
Кризис власти: звучит призыв создать правительство национального единства Кризис власти: звучит призыв создать правительство национального единства
20 ноября, 12:12
F-16 Украины преследует российскую ракету: появилось видео F-16 Украины преследует российскую ракету: появилось видео
20 ноября, 10:05
В Пермском крае произошел пожар и взрыв газовых цистерн на железной дороге В Пермском крае произошел пожар и взрыв газовых цистерн на железной дороге
20 ноября, 08:58
Атака в Рязани. В Рязани прогремели взрывы во время атаки дронов на НПЗ
20 ноября, 08:30
Последствия российского удара по Тернополю. Фото: ГСЧС Украины Тернополь под огнем: первый массированный удар за время войны
19 ноября, 16:32
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор