Британские ПВО Terrahawk Paladin прибыли в украинскую армию

ВС Украины начали использовать британские ЗРК Terrahawk Paladin. В 156-м зенитном ракетном полку Воздушных Сил Украины появились новые британские установки Terrahawk Paladin. Соответствующее фото опубликовал пользователь Jeff2146 на своей странице в X.



«Установка построена на шасси MAN HX, но при необходимости может быть разгружена и работать отдельно», — отмечает автор фото. Видно, что радар оборудован дополнительной защитой с помощью специальных экранов.

Terrahawk Paladin оснащены 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II, однако, по заказу, может быть установлено и 40-мм орудие. Система включает сенсоры и радар с круговым обзором, что позволяет «обнаруживать, отслеживать и поражать воздушные, наземные и морские цели на короткой дистанции».



Разработка системы принадлежит компании MSI Defence Systems, а поставка в Украину была анонсирована в октябре 2023 года в рамках британской военной помощи. Точное количество переданных комплексов не разглашалось.

Отмечается, что Украина получила все четыре системы ПВО Skynex, оплаченные Германией, производства компании Rheinmetall.

Ранее мы писали, что Швеция готовится продать Украине крупную партию истребителей JAS 39 Gripen E.



Авторка: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»