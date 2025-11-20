Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российский дрон ударил по Краматорской громаде: ранена женщина
20 ноября 2025, 16:56

Российский дрон ударил по Краматорской громаде: ранена женщина

20 ноября в 09:00 российские оккупанты FPV-дроном нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

По данным администрации, в результате атаки ранения получила женщина 1959 года рождения.

«Поврежден дом», – отметили в Краматорской ГВА.

Напомним, что в полиции рассказали, как проходит эвакуация и есть ли в дети в городе Лиман Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Места
Краматорская громада
Организации
ВС РФ
Прочее
Война раненые Атака БПЛА FPV-дрон
@novosti.dn.ua

