Российский дрон ударил по Краматорской громаде: ранена женщина

20 ноября в 09:00 российские оккупанты FPV-дроном нанесли удар по частному сектору Краматорской громады Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



По данным администрации, в результате атаки ранения получила женщина 1959 года рождения.



«Поврежден дом», – отметили в Краматорской ГВА.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко