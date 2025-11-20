Армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области: объекты повреждены

Войска России атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.



На поврежденных объектах энергетической инфраструктуры продолжаются ремонтно-восстановительные работы.



В Минэнерго призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером.



«Это помогает снизить нагрузку на систему», – отметили в министерстве.

Напомним, что «шахеды» атаковали города Славянск и Краматорск на Донетчине, в результате чего повреждены дома и есть раненый.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко