В ВСУ и ГВА ответили, есть ли сейчас российские войска в Северске: ранее журналист Bild заявил о прорыве обороны

Российская армия пытается закрепиться на окраинах города Северск Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.



По его словам, в южной и северной частях города фиксировалось присутствие оккупантов.



«Об этом и каналы противника заявляли, что они заходили в южную часть города. Однако эти действия противника были прекращены. Противник был уничтожен в застройке на территории Северска. Такие же действия противник пытается проводить и в северной части, но на сегодняшний день успеха не имеет», – отметил Запорожец.



Глава Северской городской военной администрации Алексей Воробьев в эфире телемарафона также подтвердил, что россиян сейчас нет в Северске.



«Нет оккупантов на нашей территории. Ребята работают, Силы обороны на месте», – сказал он.



Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке заявил, что российские войска якобы «прорвали самый сильный и продолжительный украинский фронт в Донецкой области, оккупировав села Выемка и Ивано-Дарьевка, а затем вошли в город Северск с юга и уже захватили 20% его территории».

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко