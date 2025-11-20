Отключения света в Украине. Как будут действовать графики 21 ноября

Иллюстрация. Фото: «ДТЭК»

21 ноября в большинстве регионов Украины будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



Время и объем ограничений: с 00:00 до 23:59 от 2,5 до четырех очередей.



Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дроновых атак.



Время и объем ограничений могут измениться. В компании советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своем регионе.

Напомним, что армия РФ нанесла удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко