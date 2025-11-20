Американский доброволец ВСУ взял в плен четырех российских военных в Серебрянском лесу

Пленные оккупанты в Серебрянском лесу. Фото: кадр из видео

Американский доброволец Брюс взял в плен четырех российских оккупантов в Серебрянском лесу. Об этом сообщили в пресс-службе 63-й механизированной бригады ВСУ.



Это произошло во время зачистки бойцами штурмовой группы 63-й ОМБр.



«Оцените уровень украинского языка американского воина и особенно его вежливость – даже россияне удивились», – отметили в бригаде.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко