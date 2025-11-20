Российский беспилотник атаковал машину в Константиновке: пострадала женщина

Пострадавшая в результате удара по Константиновке. Фото: Константиновская ГВА

20 ноября российская армия FPV-дроном нанесла удар по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



В результате атаки пострадала женщина. Она получила ранения, когда ехала в автомобиле. Пострадавшей оказали медицинскую помощь. Сама машина повреждена.

Напомним, что в полиции рассказали, как проходит эвакуация и есть ли в дети в городе Лиман Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко