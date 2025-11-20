В ВСУ показали удар российской трехтонной авиабомбы по Мирнограду: это одно из самых мощных вооружений РФ

Российские войска продолжают «стирать с лица Земли» город Мирноград Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, опубликовав видео с моментом «прилета» управляемой авиабомбы по городу.
По данным военных, вероятно, это была УАБ-3000 – одна из самых мощных разновидностей конвенционного оружия в арсенале захватчиков.
«Почти половину веса этого снаряда – 1200-1400 килограмм – составляет взрывчатка», – рассказали в ВМС.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко