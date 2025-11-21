Российская авиация сбросила авиабомбу на рынок в Запорожье: погибли пять человек, еще восемь – ранены

Последствия удара по рынку в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

20 ноября около 22:00 российская авиация сбросила авиабомбу ФАБ на Шевченковский микрорайон Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



Повреждены торговые ряды, магазины и многоэтажки. На месте «прилета» возник пожар.



В результате атаки погибли пять человек, еще восемь – получили ранения, среди них 17-летний подросток. Пять пострадавших находятся в больнице, один – в тяжелом состоянии.



В пресс-службе Национальной полиции в Запорожской области уточнили, что авиабомба ударила именно по рынку.



По данным ГСЧС в Запорожской области, загорелись торговые киоски и автомобиль на общей площади 200 квадратных метров.



Бойцы ГСЧС потушили пожар. К ликвидации последствий удара привлекли 40 спасателей и 12 единиц техники.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко