«Шахеды» атаковали строительную базу в Краматорске: возник масштабный пожар, повреждены магазины

Атака на Краматорск. Фото: соцсети

Российские оккупанты нанесли удар по городу Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.



По ее словам, в результате атаки возник пожар в складском здании, которое сейчас не функционирует.



«Спасатели потушили пожар на площади 400 квадратных метров. Информация о погибших и раненых не поступала», – отметила Бахал.



В пресс-службе Краматорской городской военной администрации рассказали, что ВС РФ атаковали город 20 ноября с 23:30 по 23:40.



Под удар попала неработающая строительная база в одном из микрорайонов Краматорска. Для атаки россияне использовали три дрона-камикадзе «Герань-2»/«Шахед».



Повреждены три магазина, спортивное заведение и строительная база.

Напомним, что 20 ноября российский беспилотник атаковал машину в городе Константиновка на Донетчине, в результате чего пострадала женщина.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко