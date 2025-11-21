Россия «шахедами» ударила по Одессе: в городе возникли пожары, пострадали пять человек

Последствия удара по Одессе. Фото: ГСЧС

Ночью 21 ноября российские войска атаковали Одессу. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.



Частично разрушен частный дом и повреждены соседние дома. Также повреждены здание СТО и административное здание. Уничтожены несколько легковых машин и повреждены грузовые автомобили.



В результате удара пострадали пять человек, среди них 16-летний парень. Троих раненых госпитализировали в больницу.



Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак уточнил, что один из раненых находится в тяжелом состоянии.



По данным ГСЧС в Одесской области, город атаковали беспилотники.



Загорелись дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. К ликвидации последствий привлеки 32 спасателя и восемь единиц техники,



В пресс-службе Одесской областной прокуратуры добавили, что в городе также повреждены два предприятия.

Напомним, что 20 ноября российская авиация сбросила авиабомбу на рынок в Запорожье, в результате чего погибли пять человек, еще восемь – ранены.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко