Беспилотники атаковали оккупированный Докучаевск

Оккупированный Докучаевск. Фото: соцсети

Утром 21 ноября дроны атаковали оккупированный город Докучаевск Донецкой области. Об этом сообщили местные пророссийские паблики.



Так называемый «мэр» Докучаевска Александр Качанов подтвердил атаку и заявил, что якобы в городе «повреждены восемь домов». Однако оккупанты постоянно размещают военные объекты и технику вблизи жилых кварталов, а после ударов умалчивают об их настоящих целях.

Напомним, что вечером 20 ноября в оккупированном Донецке прогремели взрывы, сообщают о массированной атаке БПЛА.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко