Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Под завалами в Тернополе нашли тела ещё трёх человек
21 ноября 2025, 13:23

Под завалами в Тернополе нашли тела ещё трёх человек

Под завалами в Тернополе нашли тела ещё трёх человек

В Тернополе под завалами жилого дома нашли тела ещё трёх человек. Об этом сообщается в заявлении Тернопольского городского совета.

По оперативной информации на 12:00 21 ноября, спасатели обнаружили тела одного взрослого и двух детей.

По состоянию на данный момент:

  • Погибло: 31 человек (в том числе 6 детей)

  • Травмировано: 94 человека (18 детей)

  • Без вести пропавшие: 10 человек (среди них 1 ребёнок)

Спасательные работы на улице Стуса продолжаются. Спасатели работают круглосуточно, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами.

«Выражаем глубокие соболезнования семьям, которые потеряли самых дорогих», — говорится в сообщении городского совета.

Ранее спасатели нашли под завалами попугая в разрушенной многоэтажке. Напомним, 19 ноября 2025 года российские крылатые ракеты Х-101 попали в несколько жилых домов в Тернополе, что привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Тернополь
Прочее
Военные преступления РФ жертвы российской агрессии тела под завалами

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
все новости
15:30
В Запорожье удар ФАБ-250 по Шевченковскому району попал на видео
15:06
ГУР и партизаны подорвали российских военных на оккупированной Луганщине: кадры
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
13:53
Уроженец Донецкой области обманул граждан ЕС на $250 тысяч
13:23
Под завалами в Тернополе нашли тела ещё трёх человек
13:03
Катер-дрон «Баракуда» уничтожил базу РФ на левом берегу Днепра
13:01
Беспилотники атаковали оккупированный Докучаевск
12:28
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
12:25
Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState
12:24
Камера «Мавика» сняла удар ФАБ по селу Андреевка на Сумщине
12:00
Войска России за сутки обстреляли несколько городов Донецкой области: ранены четыре человека
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
11:05
Краматорск и Дружковка полностью без света
10:51
Россия «шахедами» ударила по Одессе: в городе возникли пожары, пострадали пять человек
10:21
«Шахеды» атаковали строительную базу в Краматорске: возник масштабный пожар, повреждены магазины
09:46
Российская авиация сбросила авиабомбу на рынок в Запорожье: погибли пять человек, еще восемь – ранены
09:03
В оккупированном Донецке вечером прогремели взрывы: сообщают о массированной атаке БПЛА
22:50
В ВСУ опровергли оккупацию Купянска, Ямполя и 70% Покровска: ранее Герасимов доложил Путину об их захвате
22:08
В ВСУ показали удар российской трехтонной авиабомбы по Мирнограду: это одно из самых мощных вооружений РФ
21:38
Буданов рассказал, до какого срока Россия хочет полностью захватить Донецкую область
все новости
ВИДЕО
Подрыв российских военных в оккупированном Калиново. Фото: кадр из видео ГУР и партизаны подорвали российских военных на оккупированной Луганщине: кадры
21 ноября, 15:06
Вертолёт Ка-27 РФ в объективе дрона ГУР. ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
21 ноября, 14:52
Уроженец Донецкой области обманул граждан ЕС на $250 тысяч Уроженец Донецкой области обманул граждан ЕС на $250 тысяч
21 ноября, 13:53
Катер-дрон «Баракуда». Катер-дрон «Баракуда» уничтожил базу РФ на левом берегу Днепра
21 ноября, 13:03
Сброс оккупантов авиабомбы с УМПК на Сумщину. Камера «Мавика» сняла удар ФАБ по селу Андреевка на Сумщине
21 ноября, 12:24
Последствия удара по Одессе. Фото: ГСЧС Россия «шахедами» ударила по Одессе: в городе возникли пожары, пострадали пять человек
21 ноября, 10:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор