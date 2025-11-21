Под завалами в Тернополе нашли тела ещё трёх человек

В Тернополе под завалами жилого дома нашли тела ещё трёх человек. Об этом сообщается в заявлении Тернопольского городского совета.



По оперативной информации на 12:00 21 ноября, спасатели обнаружили тела одного взрослого и двух детей.



По состоянию на данный момент:

Погибло: 31 человек (в том числе 6 детей)

Травмировано: 94 человека (18 детей)

Без вести пропавшие: 10 человек (среди них 1 ребёнок)

Спасательные работы на улице Стуса продолжаются. Спасатели работают круглосуточно, чтобы найти всех, кто может оставаться под завалами.



«Выражаем глубокие соболезнования семьям, которые потеряли самых дорогих», — говорится в сообщении городского совета.



Ранее спасатели нашли под завалами попугая в разрушенной многоэтажке. Напомним, 19 ноября 2025 года российские крылатые ракеты Х-101 попали в несколько жилых домов в Тернополе, что привело к масштабным разрушениям и многочисленным жертвам.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»