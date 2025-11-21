Уроженец Донецкой области обманул граждан ЕС на $250 тысяч

31-летний уроженец Донецкой области обманул граждан стран Европейского Союза на сумму около 250 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Отмечается, что в сотрудничестве с европейскими партнёрами правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая мошенническим путём присваивала средства граждан ЕС. В общей сложности пострадали 25 человек, потерявшие около 250 тысяч долларов.
По данным следствия, участники схемы создали колл-центр и фейковые «инвестиционные платформы». Под видом выгодных вложений злоумышленники выманивали у людей деньги, не собираясь возвращать ни евро.
Только за вчерашний день в Киеве проведено 19 обысков, в ходе которых изъяты доказательства системной преступной деятельности:
– переписка между участниками группы;
– CRM-система;
– персональные данные потерпевших;
– компьютерная техника;
– крупные суммы наличных.
Троим участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины. Прокуроры уже подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно устанавливаются другие лица, причастные к мошеннической схеме.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
