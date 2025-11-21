Уроженец Донецкой области обманул граждан ЕС на $250 тысяч

31-летний уроженец Донецкой области обманул граждан стран Европейского Союза на сумму около 250 тысяч долларов США. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.



Отмечается, что в сотрудничестве с европейскими партнёрами правоохранители пресекли деятельность организованной группы, которая мошенническим путём присваивала средства граждан ЕС. В общей сложности пострадали 25 человек, потерявшие около 250 тысяч долларов.



По данным следствия, участники схемы создали колл-центр и фейковые «инвестиционные платформы». Под видом выгодных вложений злоумышленники выманивали у людей деньги, не собираясь возвращать ни евро.

Только за вчерашний день в Киеве проведено 19 обысков, в ходе которых изъяты доказательства системной преступной деятельности:

– переписка между участниками группы;

– CRM-система;

– персональные данные потерпевших;

– компьютерная техника;

– крупные суммы наличных.







Троим участникам группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины. Прокуроры уже подали ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Параллельно устанавливаются другие лица, причастные к мошеннической схеме.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»