ГУР и партизаны подорвали российских военных на оккупированной Луганщине: кадры

Подрыв российских военных в оккупированном Калиново. Фото: кадр из видео

ГУР и движение сопротивления провели операцию в оккупированном поселке Калиново Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.



В результате ликвидировали четырех российских военных, уничтожили «УАЗ» и багги.



«После ликвидации захватчиков и их транспортных средств на место взрыва нагнали «скорых» с медиками, которые только констатировали успешное уничтожение оккупантов», – отметили в разведке.

Напомним, что ночью 20 ноября ВСУ ударили по сосредоточению российской армии в оккупированной Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко