В Запорожье удар ФАБ-250 по Шевченковскому району попал на видео

Последствия авиаудара ФАБ-250.

В Запорожье около 22:00 20 ноября удар авиабомбой ФАБ-250 по Шевченковскому микрорайону попал на видео.



По предварительным данным, погибло пять человек, ещё пять находятся в больнице, среди них — 17-летний подросток. Один раненый в тяжёлом состоянии.



В результате удара повреждены торговые ряды, магазины и многоэтажные дома. Некоторые дома пострадали уже в третий раз.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»