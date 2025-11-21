Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Россияне жалуются: ВСУ лишили «Тюльпан» возможности работать
21 ноября 2025, 16:36

Россияне жалуются: ВСУ лишили «Тюльпан» возможности работать

Горящий «Тюльпан» в Луганской области. Горящий «Тюльпан» в Луганской области.

Россияне признают, что больше не могут применять своё самое мощное орудие — самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» — из‑за активности украинских дронов. Видео с жалобой российского военного опубликовал журналист Денис Казанский.

По словам оккупанта, ранее «Тюльпаны» использовали для уничтожения целых многоэтажек, однако теперь ситуация изменилась: из-за ударов БПЛА Сил обороны техника не успевает доезжать до огневых позиций и сгорает по пути.

Взрыв самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» в районе Рубежного.

Он пожаловался, что дроны ВСУ фактически лишили российскую армию возможности разрушать жилые здания — как пяти-, так и девятиэтажные.

«Опасность выросла кратно. "Тюльпан" медленный, а дальность стрельбы посредственная — около 9 км. Теперь орудие можно использовать только в плохую погоду: туман или дождь», — рассказал захватчик.

Казанский отметил, что такой пример наглядно показывает, насколько важно продолжать донатить на украинские дроны: они спасают жизни и помогают уничтожать российских военных преступников.

В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 050 человек. Также украинские военные обезвредили три боевые бронированные машины и 20 артиллерийских систем.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Украина Луганская область Донецкая область
Прочее
Потери техники РФ дроны ВСУ 2С4 «Тюльпан»
Организации
Силы беспилотных систем

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:50
Из Монаховского карьера уходит вода: затопленные автобусы всплыли на поверхность
все новости
17:43
Славянск вечером попал под обстрел РФ: есть повреждения
17:35
Зарплатный кризис охватил всю Россию — разведка Украины
17:29
«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера»: Зеленский обратился к украинцам
17:01
Армия РФ нанесла удар по поселку под Славянском: возник масштабный пожар
16:36
Россияне жалуются: ВСУ лишили «Тюльпан» возможности работать
16:07
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:05
В ВСУ рассказали, какие части Покровска контролирует украинская армия
15:30
В Запорожье удар ФАБ-250 по Шевченковскому району попал на видео
15:06
ГУР и партизаны подорвали российских военных на оккупированной Луганщине: кадры
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
13:53
Уроженец Донецкой области обманул граждан ЕС на $250 тысяч
13:23
Под завалами в Тернополе нашли тела ещё трёх человек
13:03
Катер-дрон «Баракуда» уничтожил базу РФ на левом берегу Днепра
13:01
Беспилотники атаковали оккупированный Докучаевск
12:25
Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState
12:24
Камера «Мавика» сняла удар ФАБ по селу Андреевка на Сумщине
12:00
Войска России за сутки обстреляли несколько городов Донецкой области: ранены четыре человека
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
11:05
Краматорск и Дружковка полностью без света
10:51
Россия «шахедами» ударила по Одессе: в городе возникли пожары, пострадали пять человек
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к украинцам. Фото: ОП «Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера»: Зеленский обратился к украинцам
21 ноября, 17:29
Последствия обстрела Черкасского. Фото: ГСЧС Армия РФ нанесла удар по поселку под Славянском: возник масштабный пожар
21 ноября, 17:01
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState В ВСУ рассказали, какие части Покровска контролирует украинская армия
21 ноября, 16:05
Последствия авиаудара ФАБ-250. В Запорожье удар ФАБ-250 по Шевченковскому району попал на видео
21 ноября, 15:30
Подрыв российских военных в оккупированном Калиново. Фото: кадр из видео ГУР и партизаны подорвали российских военных на оккупированной Луганщине: кадры
21 ноября, 15:06
Вертолёт Ка-27 РФ в объективе дрона ГУР. ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
21 ноября, 14:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор