Россияне признают, что больше не могут применять своё самое мощное орудие — самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан» — из‑за активности украинских дронов. Видео с жалобой российского военного опубликовал журналист Денис Казанский.
По словам оккупанта, ранее «Тюльпаны» использовали для уничтожения целых многоэтажек, однако теперь ситуация изменилась: из-за ударов БПЛА Сил обороны техника не успевает доезжать до огневых позиций и сгорает по пути.
Взрыв самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» в районе Рубежного.
Он пожаловался, что дроны ВСУ фактически лишили российскую армию возможности разрушать жилые здания — как пяти-, так и девятиэтажные.
«Опасность выросла кратно. "Тюльпан" медленный, а дальность стрельбы посредственная — около 9 км. Теперь орудие можно использовать только в плохую погоду: туман или дождь», — рассказал захватчик.
Казанский отметил, что такой пример наглядно показывает, насколько важно продолжать донатить на украинские дроны: они спасают жизни и помогают уничтожать российских военных преступников.
В целом за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 050 человек. Также украинские военные обезвредили три боевые бронированные машины и 20 артиллерийских систем.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
