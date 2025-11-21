Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Армия РФ нанесла удар по поселку под Славянском: возник масштабный пожар
21 ноября 2025, 17:01

Последствия обстрела Черкасского. Фото: ГСЧС Последствия обстрела Черкасского. Фото: ГСЧС

20 ноября российская армия обстреляла поселок Черкасское Краматорского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.

Загорелись два частных дома, хозяйственное сооружение и автомобиль. Спасатели локализовали пожар на площади 250 квадратных метров. Однако из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены приостановить работы.

Напомним, что ночью 21 ноября «шахеды» атаковали строительную базу в городе Краматорск на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар и повреждены магазины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

