Зарплатный кризис охватил все регионы России. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.



По данным российских ведомств, задолженность по зарплатам на конец сентября превысила 1,95 млрд рублей — в четыре раза больше, чем год назад. Это уже системная проблема, затрагивающая основные отрасли страны.



Больше всего страдают строительные компании: задержки происходят даже на крупных проектах, рабочие в регионах выходят на стихийные протесты. В добывающей промышленности — массовые сокращения, сотни шахтёров остались без работы.



Компании экономят на персонале: переводят сотрудников на четырёхдневку, отправляют в неоплачиваемые отпуска, урезают премии. По опросам, 20% работников потеряли часть бонусов, 9% — полностью.



Медики и учителя также фиксируют падение доходов из-за сокращения надбавок, что вызывает растущее недовольство.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»