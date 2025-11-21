Славянск вечером попал под обстрел РФ: есть повреждения

Российская армия вечером в пятницу, 21 ноября, атаковала город Славянск в Донецкой области. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
«В середине дня пятницы, 21 ноября, враг снова нанес удар БПЛА «Италмас» по Славянску. К счастью, без пострадавших», — отметил он.
По словам Ляха, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры, административное здание и автомобиль.
Ранее мы писали, что 20 ноября российская армия обстреляла поселок Черкасское Краматорского района.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
