В Кабмине заявили о сокращении отключений света

В Украине планируют сократить графики отключения электроэнергии. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.



По ее словам, соответствующие решения приняли на заседании Кабинета министров Украины в пятницу, 21 ноября. На встрече присутствовали вице-премьер Алексей Кулеба, и.о. министр энергетики Артем Некрасов, заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Микита, глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко вместе с главами областных военных администраций по стабилизации энергоснабжения для общин после российских обстрелов. Были заслушаны доклады о ситуации с обеспечением светом и теплом людей и критической инфраструктуры на местах.



«Обсудили пути сокращения продолжительности отключений. Поставила соответствующие задачи министерствам, компаниям и руководителям ОВА. Ожидаем сокращения отключений в ближайшие дни», — отметил он.



Ранее мы писали, что в субботу, 22 ноября, во всех регионах Украины будут введены графики отключения электроэнергии. Причина введения ограничений – последствия предыдущих массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.