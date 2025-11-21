В Донецкой области не применяют графики почасовых отключений света: причина

Почти все населенные пункты Донецкой области расположены в зоне 20 километров от линии фронта. Поэтому графики почасового отключения не применяются. Об этом сообщил первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Юрий Винокуров.
По его словам, отключения происходят из-за обстрелов со стороны российских оккупационных войск или в случае аварийных ситуаций.
Кроме того, в Донецкой области работает 37 аварийных бригад, которые привлечены к восстановлению сетей.
Ранее мы писали, что в Украине планируют сократить графики отключения электроэнергии.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
