Почти вся оккупированная Донетчина обесточена

В некоторых населенных пунктах оккупированной Донетчины пропало электроснабжение. В местных пабликах пишут, что якобы под обстрел попала Зуевская теплоэлектростанция, которая расположена в городе Зугрэс.



Жители сообщают, что слышали взрывы. Предварительно, света нет в Макеевке, Енакиево, Харцызске, Зугрэсе, Шахтерске, Светлодарске, Иловайске, Дебальцево, Горловке, Ясиноватой, Снежном и Хонжонковом.



Пока «местные власти» захваченной Донетчины никак не прокомментировали инцидент.





Стоит отметить, что 18 ноября глава группировки «ДНР» Денис Пушилин ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в оккупированной Донецкой области. Режим ЧС введен из-за возникшей обстановки после массированной атаки беспилотников на Зуевскую и Старобешевскую ТЭС. В «указе» говорится, что на этих ТЭС разрушены энергогенерирующие установки.



Ранее мы писали, что 18 ноября глава группировка «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что 65% потребителей временно оккупированного Донецка остались без электроснабжения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»