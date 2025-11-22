Один погибший и один пострадавший за сутки при обстреле Донетчины

В Донецкой области за минувшие сутки, 21 ноября, погиб один человек и еще один пострадал в Константиновке. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 21 ноября россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Голубовке», отметил он.



По словам Филашкина, еще 1 человек в области за сутки получил ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3736 человек, получили ранения – 8467 гражданских. Общее количество жертв россиян в Донецкой области представлено без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 20 ноября российская армия обстреляла поселок Черкасское Краматорского района.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»