Захватчики ударили по Краматорской громаде: много повреждений

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

Российские оккупанты вечером в пятницу, 21 ноября, нанесли удар по Краматорской громады. В результате ударов есть повреждения. Об этом сообщили в Краматорской городской военной администрации.



«Ориентировочно в 22:15, с использованием 2-х БПЛА «Герань-2», россияне нанесли удар по одному из поселков нашей общины. Обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что под удар попала частная жилая застройка. Повреждены фасады, остекление окон и шиферные кровли 2-х частных жилых домов.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»