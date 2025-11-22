Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
За сутки россияне обстреляли населенные пункты Донетчины 10 раз
22 ноября 2025, 11:44

За сутки россияне обстреляли населенные пункты Донетчины 10 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 21 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.

По словам Филашкина, под удары российских войск попали два района:

Краматорский район. В Славянске повреждены административное здание и автомобиль. В Голубовке Александровской общины погиб человек, поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены административное здание и 3 автомобиля. В Константиновке ранен человек.



Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.

Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 21 ноября, погиб один человек и еще один пострадал в Константиновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Вадим Филашкин
Места
Донецкая область
События
Война
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
14:52
ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
11:44
«Жовта Стрічка» показала фото с ВОТ ко Дню Достоинства и Свободы
16:00
Строят витрину, когда люди без воды: оккупанты открыли кусок дороги
15:45
Падение с 240 метров: как погоня за планом стоила жизней девяти шахтеров
14:11
Передача украинских детей в российские семьи: СБУ сообщила о подозрении пяти коллаборантам
11:00
Студентов-медиков в Крыму заставляют работать в военных госпиталях
13:13
На оккупированных территориях РФ проведет «военно-патриотический диктант»
12:22
РФ усиливает цензуру на оккупированных территориях Украины
02:37
Несколько оккупированных городов Донетчины остались без подачи воды — причина
20:23
Пушилин из-за разрушений на ТЭС ввел режим чрезвычайной ситуации на оккупированной Донетчине. Что известно
19:04
Как Россия «открывает» аэропорты в городах, которые ей не принадлежат
12:59
Оккупированный Донецк частично обесточен
09:39
В школах Мелитополя родителей призывают сдавать деньги на дроны
08:12
Беспилотники вывели из строя Зуевскую и Старобешевскую ТЭС
22:49
На оккупированной Луганщине мужчины начали массово получать повестки: в ОВА рассказали, что известно
17:00
Оккупанты начали новую волну принудительной мобилизации на Херсонщине
16:47
На оккупированной Луганщине фиксируются сбои при подаче воды
15:35
«Примари» ГУР уничтожили три элементы ПВО РФ на Донбассе
15:00
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
все новости
11:44
За сутки россияне обстреляли населенные пункты Донетчины 10 раз
10:57
В российской Сызрани прогремели взрывы в районе НПЗ, есть жертвы и раненые
10:32
Войска РФ атаковали пункт пропуска «Орловка» на границе с Румынией
10:02
Захватчики ударили по Краматорской громаде: много повреждений
09:37
Россия запустила одну ракету и более 100 БПЛА. ПВО сбила 89 целей
09:10
Один погибший и один пострадавший за сутки при обстреле Донетчины
22:25
Почти вся оккупированная Донетчина обесточена
21:56
В Донецкой области не применяют графики почасовых отключений света: причина
21:09
Трамп уверен, что Украина потеряет Донбасс
20:53
В Кабмине заявили о сокращении отключений света
19:45
В Укрэнерго сообщили, когда будут действовать графики в субботу
17:43
Славянск вечером попал под обстрел РФ: есть повреждения
17:35
Зарплатный кризис охватил всю Россию — разведка Украины
17:29
«Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера»: Зеленский обратился к украинцам
17:01
Армия РФ нанесла удар по поселку под Славянском: возник масштабный пожар
16:36
Россияне жалуются: ВСУ лишили «Тюльпан» возможности работать
16:07
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:05
В ВСУ рассказали, какие части Покровска контролирует украинская армия
15:52
Ночной удар по Краматорску: в ГВА рассказали о последствиях
15:30
В Запорожье удар ФАБ-250 по Шевченковскому району попал на видео
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к украинцам. Фото: ОП «Либо потеря достоинства, либо риск потери ключевого партнера»: Зеленский обратился к украинцам
21 ноября, 17:29
Последствия обстрела Черкасского. Фото: ГСЧС Армия РФ нанесла удар по поселку под Славянском: возник масштабный пожар
21 ноября, 17:01
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState В ВСУ рассказали, какие части Покровска контролирует украинская армия
21 ноября, 16:05
Последствия авиаудара ФАБ-250. В Запорожье удар ФАБ-250 по Шевченковскому району попал на видео
21 ноября, 15:30
Подрыв российских военных в оккупированном Калиново. Фото: кадр из видео ГУР и партизаны подорвали российских военных на оккупированной Луганщине: кадры
21 ноября, 15:06
Вертолёт Ка-27 РФ в объективе дрона ГУР. ГУР уничтожил Ка-27 и системы ПВО РФ в Крыму
21 ноября, 14:52
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор