За сутки россияне обстреляли населенные пункты Донетчины 10 раз

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 21 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области», — отметил он.



По словам Филашкина, под удары российских войск попали два района:



Краматорский район. В Славянске повреждены административное здание и автомобиль. В Голубовке Александровской общины погиб человек, поврежден автомобиль. В Дружковке повреждены административное здание и 3 автомобиля. В Константиновке ранен человек.





Бахмутский район. В Северске повреждены 6 домов.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за минувшие сутки, 21 ноября, погиб один человек и еще один пострадал в Константиновке.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»