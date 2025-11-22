Захватчики утром атаковали окрестности Краматорска

В субботу утром, 22 ноября, российские военные нанесли удар по окрестностям города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В ведомстве уточнили, что россияне атаковали город около 04:00. Информации о повреждениях, пострадавших и жертв не поступало.



Ранее мы писали, что оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 21 ноября, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак повреждены жилые дома.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»