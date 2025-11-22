Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В жилом доме Краматорска вспыхнул пожар, есть пострадавшая
22 ноября 2025, 13:11

Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Краматорск. Фото: ГСЧС

Вечером 21 ноября на третьем этаже 5-этажного жилого дома произошел пожар в Краматорске. Сотрудники ГСЧС спасли женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что происходит горение мебели в одной из квартир. Из-за плотного задымления в соседней квартире пожилая женщина не смогла самостоятельно выйти из опасной зоны. Спасатели вывели оперативно из задымленного помещения и передали сотрудникам скорой медицинской помощи для оказания необходимой помощи», — говорится в сообщении.

В 17:44 пожар был полностью ликвидирован.



Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее мы писали, что 20 ноября российская армия обстреляла поселок Черкасское Краматорского района. Спасатели локализовали пожар на площади 250 квадратных метров.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Краматорск Донецкая область
Пожар
ГСЧС в Донецкой области
