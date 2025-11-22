Украина вернула из Беларуси 31 гражданского в возрасте от 18 до 58 лет

Украина подтвердила возвращение из Беларуси 31 гражданина. Фото: Координационный штаб

В субботу, 22 ноября, Украине удалось ввернуть 31 гражданского, которые содержались на территории Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



«В Украину возвращаются женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и осужденные к различным срокам заключения — от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой освобожденной сегодня украинки — 18 лет, самому старшему — 58 лет», — говорится в сообщении.



Среди освобожденных есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологией.



В Координационном штабе поблагодарили США и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ.





Все освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию.



Ранее мы писали, что из временно захваченной части Украины снова удалось вывести подростка вместе с мамой.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»