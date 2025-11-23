Пострадали дети: последствия ночного удара по Днепропетровской области

От удара дрона загорелась девятиэтажка в Днепре. Фото: Днепропетровская ОВА

Силы ПВО смогли уничтожить 15 БПЛА над Днепропетровщиной, однако, по информации Днепропетровской ОВА, жертв не удалось избежать.

В Днепре пострадали 14 человек, среди них — 11-летняя девочка. В результате ударов в одном из девятиэтажных домов вспыхнули балконы, а возле частного сектора загорелась пристройка и пострадали автомобили.

В Васильковской и Зайцевской громадах Синельниковского района ранены двое местных жителей. Огонь охватил три частных дома, причинив серьезные разрушения. В Павлоградском районе обошлось без пострадавших, однако повреждены объекты инфраструктуры и гаражи.

По информации ОВА, противник атаковал Никополь, а также Покровскую, Мировскую и Марганецкую громады Никопольского района, используя FPV-дроны и тяжелую артиллерию.

В Никополе пострадали 41-летняя женщина и двое подростков 14 и 16 лет. «Все трое сейчас восстанавливаются дома», — отметили в администрации. В городе повреждены инфраструктурные объекты и автозаправка.

Последствия удара по Днепру. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Днепру. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Днепру. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Никопольщине. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Синельниковскому району. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Синельниковскому району. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Синельниковскому району. Фото Днепропетровская ОВА

Последствия удара по Синельниковскому району. Фото Днепропетровская ОВА

Напомним, российские военные нанесли удар по окрестностям города Краматорск Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»