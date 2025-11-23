Пожар на Шатурской ГРЭС после атаки дронов в Подмосковье

Атака дронов на Шатурскую ГРЭС. Скриншот

Утром, 23 ноября, на территорию Шатурской ГРЭС в Подмосковье была совершена атака беспилотников. Это первая зафиксированная атака украинских дронов на шатурскую генерацию.



Местные жители сообщали о громких хлопках, после которых над станцией появился высокий столб дыма. По словам очевидцев, «несколько вспышек были слышны почти подряд», а затем стало заметно пламя на одном из участков энергетического комплекса.

По предварительным данным, часть беспилотников была перехвачена российскими средствами ПВО. Однако, как отмечают официальные источники, «несколько дронов все же достигли территории станции», что привело к возгоранию оборудования. Наибольший ущерб получили трансформаторные установки и элементы системы выдачи мощности.

Шатурская ГРЭС — одна из старейших тепловых электростанций РФ, построенная в 1920 году, и играет ключевую роль в энергоснабжении Московского региона. Из-за повреждений произошли временные перебои с подачей электричества и отключение горячей воды в части города Шатура.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил факт атаки. По его словам, часть беспилотников была «сброшена или перехвачена в районе Шатуры».

Напомним, 18 ноября украинские дроны атаковали Зуевскую и Старобешевскую теплоэлектроцентрали во временно оккупированной Донецкой области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»