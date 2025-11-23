Три юноши погибли в Краматорске при российском обстреле

Фото: Донецкая ОВА

За сутки 22 ноября российские войска убили четырех мирных жителей Донецкой области — троих в Краматорске и одного в Лимане. Еще четыре человека получили ранения. Об этом сообщает Донецкая ОВА.

По информации администрации, в 21:50 российские военные нанесли два удара по частному сектору Краматорска. «Погибли трое молодых людей — 2007, 2006 и 2000 годов рождения», — уточнили в ОВА. Еще двое получили тяжелые ранения и были госпитализированы.

В Лимане Краматорского района погиб один мирный житель. В Дмитро-Дарьевке Александровской громады поврежден жилой дом. В Константиновке в результате обстрела ранены два человека, повреждены автомобиль и храм.



В Золотом Колодязе Шаховской громады Покровского района российский огонь уничтожил автомобиль.

В Северске Бахмутского района разрушены семь жилых домов.



Всего за сутки российские войска 19 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 221 человек, среди них 95 детей, отметили в областной администрации.

Наопмним, в результате атаки на Днепропетровскую область пострадали дети.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»