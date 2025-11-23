Россияне казнили пять военнопленных ВСУ под Котлино

Казнь военнопленных ВСУ. Фото: Офис Генерального прокурора

Донецкая областная прокуратура объявила про начало расследования военного преступления, связанного с гибелью пятерых взятых в плен украинских военных. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.



По данным следствия, 19 ноября 2025 года, во время штурма украинских позиций возле поселка Котлино Покровского района военнослужащие РФ захватили в плен пятерых бойцов ЗСУ. Когда безоружные украинские военные находились на земле, один из российских военнослужащих, по предварительной версии, открыл по ним прицельный огонь.



В прокуратуре подчеркивают, что такие действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права. «Убийство военнопленных является прямым нарушением Женевских конвенций и относится к числу тяжких международных преступлений», — говорится в сообщении.



Досудебное расследование ведется по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.



Следствие уже приступило к неотложным следственным действиям, направленным на установление всех обстоятельств произошедшего и конкретных лиц, причастных к преступлению. Расследование осуществляет ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»