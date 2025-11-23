Запрет на выселение ВПО из временного жилья: депутаты предлагают новые гарантии

Народные депутаты внесли обновления к Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», которыми хотят гарантировать им сохранение временного жилья. Новый законопроект направлен на устранение ключевых рисков, с которыми сталкиваются переселенцы, сообщает общественная организация «ГРУПА ВПЛИВУ».



По словам инициаторов, более 74 тысяч ВПЛ продолжают жить в местах временного проживания (МВП), поскольку «не имеют финансовой возможности обеспечить себя жильем самостоятельно». Однако в последние годы некоторые объекты исключали из перечня МВП.



В результате «люди оказывались перед фактом принудительного выселения», что, как подчеркивают депутаты, значительно усиливает уязвимость ВПО.



Зачастую такие решения имеют тяжелые последствия: переселенцы вынуждены вновь мигрировать — за границу, на временно оккупированные территории или даже в районы, где продолжаются боевые действия. Законопроект направлен на то, чтобы предотвратить подобные сценарии.



Что предлагается

Документ предусматривает прямой запрет на принудительное выселение ВПО из МВП, включенных в Обобщенный перечень таких мест. Этот запрет действует при простом, но важном условии: переселенец или его представитель должны «оплачивать стоимость коммунальных услуг в соответствии с установленными тарифами за фактический период проживания».



Срок действия запрета ограничен, но включает существенные гарантии: он сохраняется до окончания военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.



При этом установлены исключения. Запрет не распространяется на лиц, которые отсутствуют в МВП более 60 дней подряд без предварительного уведомления руководства, за исключением ситуаций, когда человек «непосредственно участвует в мероприятиях по обеспечению нацбезопасности и обороны, сдерживанию и отражению вооруженной агрессии Российской Федерации».

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»