WP: США предлагают Украине построить «стену безопасности» в обмен на мирные договоренности

В случае достижения мирного соглашения Вашингтон вместе с союзниками готов помочь Украине возвести высокотехнологичную «стену безопасности» вдоль линии соприкосновения на востоке страны. Об этом сообщает The Washington Post, со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США.

По данным издания, подробности проекта засекречены, однако источник уточняет, что речь идет о «комплексной системе укреплений» с применением современных технологий наблюдения и защиты. Никаких технических характеристик пока не раскрывается.

Как следует из плана, содержание которого попало в распоряжение западных СМИ, США и ряд европейских стран рассматривают возможность признания суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых Украине «придется отказаться» в рамках возможного мирного соглашения.

Взамен Киев может получить расширенные гарантии безопасности со стороны США и ЕС. Кроме того, в районах, где украинские войска будут выведены, предполагается создание широкой демилитаризованной зоны.

В то же время руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram, что в воскресенье состоялись встречи с советниками по безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии.

«Провел первую встречу с советниками по вопросам национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии — Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном и Гюнтером Зуттером. Следующая встреча — с делегацией США. Настроены очень конструктивно», — написал Ермак.

Он добавил, что в Швейцарии сегодня пройдет «ряд встреч в разных форматах», посвященных завершению российско-украинской войны. «Продолжаем работать вместе для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины», — подчеркнул глава ОП.

Ранее мы писали, что американская делегация во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марком Рубио уже прибыла в Женеву.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»